АБР выделит Кыргызстану 25 млн долларов США на улучшение инвестиционного климата

2017-12-19 10:50 | www.trend.az | 6

Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) утвердил программный грант на сумму 25 млн долларов США для продолжения предпринимаемых усилий по улучшению инвестиционного климата в Кыргызстане и более эффективного вовлечения частного сектора в экономический рост страны. Об этом сообщает пресс-служба представительства АБР в КР, передает kabar.kg.

Грант предоставляется в рамках подпрограммы 3 второй Программы улучшения инвестиционного климата (ПУИК-2).

«Частный сектор призван сыграть важную роль в активизации экономики Кыргызской Республики через диверсифицированный экономический рост и создание рабочих мест в более технологичных производствах» - сказала старший специалист АБР по финансовому сектору Приянка Сууд.

По ее словам, грант АБР расширит доступ к финансовым услугам для малого бизнеса, улучшит перспективы участия частного сектора в развитии инфраструктуры, в том числе через государственно-частное партнерство (ГЧП), диверсифицирует торговлю и инвестиции, повысит прозрачность и легкость ведения бизнеса. Все эти действия сделают страну более привлекательным местом для инвестиций и создания рабочих мест.

В экономике Кыргызстана доля малых и средних предприятий (МСП) – одна из самых больших, и составляет в валовом внутреннем продукте страны около 40% и в общей занятости почти 20%.