Правительство Кыргызстана намерено уделять особое внимание развитию гражданского общества

2017-12-19 10:52 | www.trend.az | 7

Правительство Кыргызстана в своей работе намерено уделять особое внимание развитию институтов гражданского общества. Об этом сегодня на открытии ежегодной конференции по оценке взаимодействия общественных советов и государственных органов сказал премьер-министр КР Сапар Исаков, передает Кабар.

В своем выступлении премьер-министр подчеркнул, что данное устремление полностью соответствует одному из компонентов Программы Правительства «Жаны доорого кырк кадам», Кадаму № 4 «Развитие гражданского общества».

«Вместе с ним сопряжена Программа цифровой трансформации «Таза Коом», которая направлена на искоренение коррупции в государственном секторе путем минимизации влияния человеческого фактора через автоматизацию административных процессов и процедур, а также предоставление цифровых государственных услуг», - сказал Исаков.

Глава кабмина подчеркнул, что госорганы и общественные советы должны работать слаженно и быть конструктивными партнерами, вместе находить наиболее эффективные решения для улучшения жизни граждан.

Он сделал акцент на том, что деятельность общественных советов должна быть открытой и прозрачной, без лоббирования чьих-либо интересов, удовлетворения собственных амбиций или личных интересов отдельных граждан.