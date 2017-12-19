Лидер группы SHINee покончил с собой в 27 лет

2017-12-19 11:15 | www.oxu.az | 8

В Сеуле умер вокалист южнокорейского музыкального коллектива SHINee Ким Джонхён. Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на агентство «Ёнхап».

Певцу было 27 лет. По информации полиции, он совершил самоубийство. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление токсичными газами.

Артиста обнаружили без сознания в съемной квартире в районе Чеонгдам на юго-востоке Сеула. За полтора часа до этого сестра Кима позвонила в службу спасения, сообщив, что ее брат собирается покончить с собой. Джонхёна доставили в ближайшую больницу, где была зафиксирована его смерть.

SHINee — популярная группа в жанре K-pop. Джонхён также был участником проекта SM the Ballad, а в 2015 году начал сольную карьеру.

A.C.

