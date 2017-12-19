Представительство ЕС в ОБСЕ, защищая неприкосновенность границ, не проявляет принципиальной позиции по Нагорному Карабаху - заявление (версия 2)

2017-12-19 10:58 | www.trend.az | 4

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БАКУ /Trend/ - Представительство Европейского союза (ЕС) в ОБСЕ, хотя и защищает важность неприкосновенности признанных на международном уровне границ стран-членов ОБСЕ, уважения их суверенитета и территориальной целостности, почему-то не демонстрирует принципиальной позиции в отношении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Об этом говорится в заявлении, с которым выступила азербайджанская делегация на 1169 заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене в ответ на выступление еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнеса Хана.

В заявлении отмечается, что Азербайджан высоко оценивает отношения с ЕС, основывающиеся на взаимном уважении, равноправном партнерстве и общих интересах. Особо отмечается, что страны ЕС являются основными торговыми и инвестиционными партнерами Азербайджана.

Также в заявлении отмечается особое значение для развития взаимных связей визита Президента Ильхама Алиева в Брюссель в феврале 2017 года. Эта встреча открыла новую главу в отношениях между ЕС и Азербайджаном. Президент Совета ЕС Дональд Туск выразил надежду, что новое соглашение о партнерстве расширит охват сотрудничества между Азербайджаном и ЕС с учетом новых глобальных, политических и экономических интересов.

Азербайджанская сторона с сожалением отмечает, что несмотря на положительную динамику двусторонних отношений, это не находит отражения в рамках ОБСЕ.

“Представительство ЕС в Вене проявляет очень малый интерес к диалогу и сотрудничеству с Азербайджаном и видит ОБСЕ как платформу для противостояния и обвинений. Несмотря на продолжительные запросы азербайджанской стороны, со стороны ЕС не предприняты шаги для устранения беспокойства, связанного с вопросами безопасности и конфликта, волнующими Азербайджан. Представительство Европейского союза в ОБСЕ, хотя и защищает важность неприкосновенности признанных на международном уровне границ стран-членов ОБСЕ, уважения их суверенитета и территориальной целостности, почему-то не демонстрирует принципиальной позиции в отношении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта”, - говорится в заявлении.

Как отмечается, представительство ЕС уклоняется от того, чтобы повторно озвучивать поддержку, которую на встречах высокого уровня в Баку и Брюсселе выражают высокопоставленные представители ЕС касательно суверенитета, территориальной целостности и независимости Азербайджана.

“Подход с позиции двойных стандартов представительства ЕС в ОБСЕ остается источником беспокойства и ни при каких обстоятельствах не поможет нашим общим целям, определенным на самом высоком политическом уровне для расширения сотрудничества”, - говорится в заявлении.

Также отмечается, что азербайджанская сторона всегда готова к диалогу и надеется на то, что в этом направлении будут предприняты необходимые шаги.

(Автор: Азад Гасанли)

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