Минздрав о смерти пациента в Grand Hospital

2017-12-19 11:38 | www.oxu.az | 6

В Минздраве прокомментировали случай смерти пациента клиники Grand Hospital Нураги Гасымова во время операции.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве, так как это частная клиника, родственникам потерпевшего или правоохранительным органам следует обратиться в Минздрав, чтобы было проведено разбирательство. Но поскольку обращений до сих пор не было, министерство в настоящее время не расследует данное происшествие:

«Причина смерти больного станет известна после экспертизы Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии».

Отметим, что в столичной клинике Grand Hospital произошел смертельный случай.

Пациент Нурага Гасымов 1962 г.р. умер во время операции коронарного шунтирования.

По факту в Наримановской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 124 (убийство по неосторожности).

Отметим, что на днях пациентка той же клиники Grand Hospital, 20-летняя Айшан Мирзоева впала в кому и умерла. Вчера в еще одной столичной клинике MedEra умер Анар Гумбатов 1977 г.р.

Эльвин Ахмедов, Э.Ш.

