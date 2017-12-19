Япония предложила Дальнему Востоку ноу-хау в развитии портов

2017-12-19 11:18 | www.trend.az | 7

Министр экономики Японии Хиросигэ Сэко предложил использовать японские ноу-хау в развитии железных дорог и портов Дальнего Востока, что в свою очередь приведет к налаживанию экспорта местных товаров в Азию, передает РИА Новости.

"Что касается железнодорожных тарифов, расходы остаются высокие. Контейнерный причал вашего морского торгового порта географически и материально расширить вряд ли возможно, нужно добиваться большей эффективности работы. Поэтому мы увидели здесь возможность применения японского ноу-хау. Например, применения железнодорожных технологий и ноу-хау в управлении портом. Японское ноу-хау может быть здесь применено", — сказал Сэко журналистам во Владивостоке.

По словам министра, это его третий визит во Владивосток, однако впервые ему удалось осмотреть город и инфраструктуру, порт, вокзал.