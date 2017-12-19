Иск Информагенства «Turan» к Бакинскому департаменту локальных доходов был удовлетворен

2017-12-19 12:03 | www.apa.az | 6

Иск Информагенства «Turan» к Бакинскому департаменту локальных доходов был удовлетворен

Сегодня в Бакинском административно-экономическом суде №1 был рассмотрен иск Информационного агентства «Turan» к Бакинскому департаменту локальных доходов.

Как сообщил АПА адвокат Фуад Агаев, решение было принято в заседании под председательством судьи Шарафата Мамедовой. Согласно решения, иск агентства был удовлетворен.

Отметим, агентство просило отменить решение Бакинского департамента локальных доходов от 15 сентября 2017 года о рассчитанных налогах.