Azer Turk Bank представил новый продукт для жителей Гянджи

2017-12-19 12:04 | www.oxu.az | 6

Государственный Azer Turk Bank в рамках проекта по развитию региональных филиалов представил в пользование клиентам депозитные сейфы в филиале в Гяндже. Сейфы различных размеров, предназначенные для обеспечения безопасного хранения ценностей, предлагаются в аренду на срок от одного до 12 месяцев. Отметим, что Банк предлагает скидку на стоимость годовой аренды сейфов.

С более подробной информацией о сети обслуживания, продукциях и услугах Azer Turk Bank можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в Информационный центр Банка по номеру (012) 945.