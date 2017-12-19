В Азербайджане работой обеспечены лишь чуть более 8% людей с инвалидностью

2017-12-19 11:26 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане лишь 8,3 процента людей с инвалидностью (32,5 тысячи человек) имеют работу.

Об этом, во время состоявшейся во вторник конференции, организованной Bakcell и посольством Великобритании в Азербайджане, сказал заведующий отделом занятости и демографии министерства труда и социальной защиты населения Эльнур Сулейманов.

По словам Сулейманова, в европейских странах этот показатель составляет около 40 процентов, в Австралии - 60 процентов, в Швеции - 65 процента, в Китае - 80 процентов.

"С начало текущего года 1 137 человек с ограниченными возможностями здоровья обратились в центры Службы занятости, из них работой были обеспечены 432 человека, еще 76 человек были приняты на курсы по повышению квалификации, а 45 человек привлечены к общественным работам”, - сказал завотделом.

Всего же, продолжил Сулейманов, в Азербайджане насчитывается 624 тысячи человек с инвалидностью, что составляет 6,3 процента от общей численности населения страны.