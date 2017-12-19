Американские военные возобновили полеты вертолетов в Японии

2017-12-19 11:28 | www.trend.az | 7

Командование дислоцированных в Японии вооруженных сил США возобновило полеты крупногабаритных вертолетов СН53Е через шесть дней после того, как с одного из них на школьный двор в префектуре Окинава упал иллюминатор, сообщил журналистам генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга, передает РИА Новости.

Ранее после падения иллюминатора, в результате чего один из школьников получил незначительную травму, Япония потребовала от США воздержаться от полетов до выяснения причин инцидента и обеспечения безопасности.

"Мы пришли к заключению, что американские военные приняли меры для возобновления полетов", — сказал спикер правительства.