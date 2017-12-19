Торгпред посольства: «Азербайджан играет большую роль в энергетической безопасности Чехии»

2017-12-19 12:16 | www.apa.az | 6

Товарооборот между Азербайджаном и Чехией стремительно растет.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал торгпред посольства Чехии в Азербайджане Ян Йиндрих. По его словам, в январе-октябре 2017 года товарооборот между двумя странами вырос на 100 процентов по сравнению с тем же периодом предыдущего года и достиг 920 млн. долларов. «Чехия импортирует из Азербайджана в основном нефть. Импорт из Азербайджана нефти обеспечивает 1/3 наших нужд. С этой точки зрения, Азербайджан играет большую роль в энергетической безопасности Чехии».