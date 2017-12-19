Иностранцам в Грузии с будущего года придется страховать автомашины

2017-12-19 11:36 | www.trend.az | 7

С будущего года иностранцы должны будут страховать автомашины - без этого они не смогут передвигаться по территории Грузии, сообщает Грузия Online.



Страхование их гражданской ответственности предусмотрено законом, который уже утвердил парламент третьим слушанием.



Владельцу зарегистрированной заграницей автомашины предложат годичный, месячный, и 15-дневний пакет за 30/50 и 292 лари за легковую автомашину. Обязательный тарифный пакет определяет также страховку перевозки автобуса (1Y-480) и мотоцикла перед третьим лицом. Инициатором является Государственная служба надзора страхования, по заявлению руководителя которой на первом этапе пакеты будут продаваться единым пакетом, с помощью общей дочерней компании.



Средства, поступившие из штрафования автотранспорта, движущегося без страховки, на первом этапе 15 страховых компаний должны распределить равно, а в будущем они будут пропорциональны фактору конкуренции. На легковую машину штраф составляет 100 лари, на автобус- 200 лари.



Грузия должна пройти этот этап до входа в глобальное пространство зеленой карты, пока будем пользоваться общим пространством. Зеленая карта является универсальной.

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