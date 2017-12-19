В Азербайджане предлагается создать «Воинское кладбище»

2017-12-19 12:33 | www.apa.az | 6

В Азербайджане предлагается изготавливать надгробия погибших в армии в стандартной форме.

Как сообщает АПА, с этим предложением на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по вопросам региональной политики выступил председатель комитета Ариф Рагимзаде.

Он отметил, что в мире существует такая практика. В связи с этим возможно создание кладбища, где все надгробия погибших в армии людей будут стандартной формы.

Председатель Комитета также сказал, что кладбище можно было бы назвать «Воинское кладбище».