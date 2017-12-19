Брат Миршахина предстал перед судом

2017-12-19 12:34 | www.oxu.az | 6

Началось заседание суда по уголовному делу в отношении брата известного журналиста, вице-президента Группы компаний ANS Миршахина Агаева - Мираддина Агаева.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Новруза Керимова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Затем было объявлено о начале судебного следствия. Государственный обвинитель огласил обвинительный акт.

М.Агаев признал себя виновным по предъявленному обвинению. В своем выступлении он сказал, что возместит нанесенный ущерб.

Потерпевшие потребовали возмещения нанесенного им ущерба.

Согласно информации, следствие в отношении Мираддина Агаева началось еще в ноябре прошлого года. Он был привлечен к следствию на основе жалобы некоего Газанфара Давуд оглы Газанфарова. Гражданин заявил, что Мираддин Агаев путем мошенничества присвоил принадлежавшие ему 2000 манатов.

На основе предоставленных доказательств было возбуждено уголовное дело, в мае месяце же Мираддин Агаев был задержан в Ярдымлинском районе.

Отметим, что Мираддин Агаев является старшим братом Миршахина Агаева. Он врач по профессии.

A.M.

