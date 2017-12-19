В Баку состоялся финал Азербайджанской Лиги КВН (ФОТО)

2017-12-19 11:41 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская Лига КВН подвела итоги сезона. В финале встретились команды, показавшие наиболее лучший результат за весь сезон, который, как известно, в Азербайджанской Лиге КВН является накопительным, сообщили Trend Life в пресс-службе Лиги.



Ведущий финальной игры, известный КВНщик, участник команды "Сборная Баку" Турал Гасанлы, начиная вечер, пожелал командам удачи, отметив: "пусть победит смешнейший".

Жюри предстояла не простая задача. Все команды подошли к финишу хорошо подготовленными. Судили финальную игру Сархан Гашимов, Рахман Гаджиев, Гара Гараев, Мурад Дадашев, Иса Меликов и Рашад Азизов.

По итогам игры первое место завоевала команда "Азнефть", второе – "Бангаранг" и команда школы №160, третье также разделили две команды – "Парадокс" и "Программа защиты принцесс".



Чемпионами же Азербайджанской Лиги КВН – 2017 стали сразу две команды – "Азнефть" и "Бангаранг", в арсенале которых и накопилось наибольшие количество баллов за весь сезон.



"Это был хороший сезон! Хочется поблагодарить всех, кто нам помогал, прежде всего, административную команду Клуба, которую возглавляли наш директор Джавид Шахбазбеков и редактор Самандар Рзаев. В следующем году нас ждут серьезные административные ротации и творческие изменения, которые коснутся и схемы сезона, и количества участников.

В Баку уже играет много хороших местных команд, мы наблюдаем рост популярности наших авторов и актеров в различных телепроектах и юмористических шоу. Однако, хотелось бы, чтобы больше отечественных команд продолжали играть за рубежом на площадках самого высокого уровня. "Сборная Баку" уже готова передать эстафету молодым КВНщикам!", - отметил руководитель Азербайджанского Клуба Веселых и Находчивых Рашад Азизов.

(Автор: Джани Бабаева )

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