Помощник первого вице-президента призвал молодежь быть активной в 2018 году

2017-12-19 12:38 | www.apa.az | 6

«Для координации и эффективного претворения молодежной политики в Азербайджане в Администрации президента был создан отдел по вопросам молодежной политики и спорта».

Как сообщает АПА, об это на III Национальном конгрессе молодежных организаций сказал директор отдела по вопросам молодежной политики и спорта Администрации президента, помощник первого вице-президента Юсуф Мамедалиев.

Ю. Мамедалиев сказал, что отдел по вопросам молодежной политики и спорта Администрации президента в короткие сроки провел встречи с представителями более 100 молодежных организаций, обменялся мнениями с молодежью в регионах: «На этих встречах обсуждались вопросы формирования специализирующихся на проблемах регионов молодежных организаций, создания экспертного банка, подготовки инновационных проектов».

Завотделом отметил, что Азербайджан является политическим, экономическим и военным лидером региона: «Молодежные организации должны непосредственно общаться с молодыми людьми, учитывать их проблемы, в этом направлении должны реализовываться проекты. Один из важных вопросов в такого рода организациях - участие молодежи. В процессе принятия решений в молодежных организациях должна быть представлена именно молодежь. Это важно с точки зрения формирования будущих кадров».



Ю.Мамедалиев сказал, что в следующем году ожидаются важные для Азербайджана события : «90-летняя годовщина Гейдара Алиева, 100-летний юбилей со дня образования Азербайджанской Демократической Республики, президентские выборы и утверждение кандидатуры Баку на проведение Всемирной выставки «Ехро 2025». Активное участие молодежных организаций в этих процессах является обязательным. Мы призываем молодежь придерживаться принципов государственности».