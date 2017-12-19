В Баку домработница совершила кражу

2017-12-19 12:42 | www.oxu.az | 7

В столице совершена кража.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства внутренних дел, в Call-центр - 102 МВД поступила информация о том, что в одной из квартир в Наримановском районе Баку совершена кража.

Сотрудники 18-го отделения полиции Управления полиции Наримановского района провели оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которого задержали домработницу этой квартиры, жительницу Баку Офелию Зурабову, которая с сентября прошлого года по декабрь текущего года украла ювелирные изделия и косметику на сумму 11000 манатов.

В ходе следствия задержанная созналась в содеянном преступлении. По ее словам, часть украденного она продала, а часть сдала в ломбард.

Э.Ш.

