В Душанбе проходят тренерские курсы по футзалу «Level-2»

2017-12-19 11:44 | www.trend.az | 6

В Душанбе проходят тренерские курсы по футзалу для соискателей лицензии «Level-2» Азиатской футбольной Конфедерации, сообщает Ховар.

Как сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана, инструктором курсов является инструктор АФК из Ирана Насер Салех, который ранее уже проводил в Таджикистане два тренерских курса по футзалу по программе «Level-1» АФК.

Среди слушателей нынешних курсов 12 отечественных специалистов – Хусейн Шодиев, Пайрав Вохидов, Нодирджон Дусматов, Хуршед Пиров, Эрадж Носехов, Увайдо Давлатбеков, Комрон Шодиев, Умеджон Мирзорахимов, Ораз Ализода, Акбар Абдуллаев и Амирхон Тураев. Кроме того, учебу также проходит главный тренер душанбинского футзального клуба «ДИСИ Инвест» Мустафо Афшори из Ирана.