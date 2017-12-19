ВС Армении подвергли крупнокалиберному обстрелу азербайджанские позиции

2017-12-19 12:02 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 132 раза, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном во вторник.

С позиций, расположенных в селах Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского, Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского, Айгепар, Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского и на безымянных высотах на территории Красносельского районов Армении обстрелу подверглись позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского, Кемерли, Гаймаглы, Фарахли, Бала Джафарли Газахского, Гаджаллы, Агдам, Коханеби, Гаралар Товузского и Гейали, Заманлы Гедабейского районов.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гекарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского, Тагыбейли, Шихлар, Баш Гарвенд, Джавахирли, Гарагашлы, Кенгерли, Сарыджалы, Новрузлу, Марзили Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гарвенд, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского, Нузгяр и Мехдили Джабраильского районов, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.