Контроль за могилами передали этим структурам

2017-12-19 12:48 | www.oxu.az | 6

На сегодняшнем заседании комитета региональной политики Милли Меджлиса был выставлен на обсуждение специальный абзац в статью 4 закона «О статусе муниципалитетов».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в абзаце говорится, что создание кладбищ и управление ими проводится в соответствии с правилами, установленными соответствующими органами исполнительной власти.

Председатель комитета Ариф Рагимзаде, комментируя проект, сказал, что если до сих пор за могилами следили близкие умерших, то отныне за это будут отвечать соответствующие органы исполнительной власти.

Проект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.

Э.Ш.

