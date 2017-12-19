Три человека погибли при пожаре в жилом доме близ Тбилиси

2017-12-19 12:04 | www.trend.az | 6

Пожар возник в квартире жилого дома в городе Рустави близ Тбилиси, 25 человек были эвакуированы, трое погибли, сообщила пресс-служба МВД Грузии, передает РИА Новости.

По данным ведомства, сразу же после получения уведомления о пожаре на место прибыли пять спасательно-пожарных бригад, пожар уже ликвидирован.

"Спасатели эвакуировали из здания более 25 человек, в том числе малолетних детей, и перевели их в безопасное место. В результате пожара погибли три человека. Несмотря на сильное задымление и плохую видимость, около 20 спасателей сумели локализовать и ликвидировать пожар в кратчайшее время", — говорится в сообщении на сайте МВД.