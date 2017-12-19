AzSığorta: Мы были готовы к ослаблению наших показателей, будущее компании более приоритетно - ИНТЕРВЬЮ

2017-12-19 13:00 | www.apa.az | 6

- Недавно Fitch Ratings пересмотрело рейтинг AzSığorta. Ваш комментарий по этому поводу.

- Fitch Ratings не меняло рейтинг AzSığorta, был изменен прогноз по рейтингу, но это временно. Уже ведутся работы по новой бизнес-стратегии, и мы верим, что в ближайшее время положительный прогноз по компании будет восстановлен.

- В целом устраивает ли вас рейтинг на уровне «B»?

- Во-первых, надо учитывать, что есть и такие влияющие на рейтинг факторы, которые не зависят от самой компании. Мы же должны делать все возможное, чтобы поднять рейтинг на следующий уровень. Отмечу и то, что AzSığorta является одной из двух страховых компаний Азербайджана, имеющей международный рейтинг.



- Fitch Ratings указало на слабый бизнес-профиль компании и сложные операционные условия в Азербайджане. Какие шаги Вы планируете предпринять для преодоления этих вызовов?

- Да, сложные операционные условия оказывают влияние на бизнес-профиль AzSığorta, но в настоящее время многие компании испытывают эти трудности. Уже утверждены новая структура компании, принята новая политика продаж. Мы также ведем интенсивную работу в направлении цифровизации. В рамках новой стратегии в этом году мы приняли очень смелые решения. Одно из этих решений заключалось в изменении политики продаж. Мы были готовы к ослаблению наших показателей, будущее компании более приоритетно. Мы перешли от количества к качеству.

- В последнее время в прессе распространилась информация об увольнении сотрудников AzSığorta. В чем причина ухода сотрудников из компании?

- В основном уволились занимающиеся продажами. Причина заключается в том, что они не видели себя в реализации новой политики продаж AzSığorta.

- В настоящее время каков портфель по видам обязательного и добровольного страхования и как он изменится в ближайшей перспективе?

- Обязательные виды страхования являются одним из механизмов развития рынка. Обычно, на формирующихся рынках преобладают обязательные виды страхования. В соответствии с общей тенденцией рынка, у нас также преобладают обязательные виды страхования. Но мы намерены увеличить долю и добровольных видов.

- В ближайшей перспективе есть ли необходимость в увеличении уставного капитала?

- Наш уставный капитал отвечает требованиям законодательства и необходимости в его увеличении нет.

- В какой форме будет осуществляться оптимизация работы AzSığorta?

- В рамках новой стратегии мы планируем повышение компании на новый уровень с технологической точки зрения. Основным моментом здесь является позитивное влияние на уровень оказания услуг. Надеюсь, что о положительном результате этих шагов мы услышим, в первую очередь, от наших клиентов.