С завтрашнего дня погода изменится

2017-12-19 13:00 | www.oxu.az | 7

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром кое-где будет слабый туман, подует временами усиливающийся северо-западный ветер, который днем сменится на южный.



Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-9°, днем 9-13°, в Баку ночью 7-9°, днем 10-12° тепла.



Атмосферное давление будет выше нормы и составит 770 мм ртутного столба.



Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 55-60%.



В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны дожди. В отдельных районах будет туман. Подует переменчивый западный ветер.



Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 7-12° тепла.



Согласно медико-метеорологическому прогнозу, до 22 декабря слабое и умеренное колебание метеорологических факторов на Абшеронском полуострове благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.

Э.Ш.

