Путин призвал спецслужбы СНГ к укреплению связей на фоне угроз терроризма

2017-12-19 12:12 | www.trend.az | 6

Президент России Владимир Путин призвал спецслужбы СНГ к укреплению связей на фоне угроз терроризма. Об этом говорится в приветствии главы государства участникам открывшегося Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ, которое зачитал директор ФСБ Александр Бортников, передает ТАСС.

"Основная опасность для граждан стран СНГ исходит от международных террористических организаций, действующих в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Террористы пытаются использовать эти регионы в качестве плацдарма для экспансии, вербуют и обучают здесь новых боевиков, направляют их для дестабилизации ситуации в другие государства", - говорится в приветствии.

В тексте также подчеркивается, что "складывающаяся в мире ситуация требует поиска новых более эффективных путей реагирования на глобальные вызовы и угрозы".