Россия передала Таджикистану танки и вертолеты на 100 миллионов долларов

2017-12-19 13:03 | www.apa.az | 7

Таджикские военные получили три танка Т-72Б1, девять машин БТР-80, БТР-70 и БМП-2, три гаубицы Д-30 и три зенитные установки 23М1. Также стране передали вертолеты Ми-24 и Ми-8, медицинское и топографическое оборудование, запчасти к бронетехнике, средства связи и стрелковое оружие.

Как сообщает АПА со ссылкой на lenta.ru, крупнейшими получателями российской помощи среди постсоветских республик с 2011 года стали Кыргызстан, Армения и Таджикистан.

Кыргызстан в 2015 году получил, включая взносы в Российско-Кыргызский фонд развития, 322,8 миллиона долларов, а всего за 2011-2015 годы — 653 миллиона долларов. Армения в 2015-м — 37,4 миллиона, а за 2011-2015-й — 57,3 миллиона. Для Таджикистана эти показатели составляют, соответственно, 21,8 миллиона и 79,5 миллиона долларов.