Появился новый трейлер фильма «Kəklikotu» - ВИДЕО

2017-12-19 13:17 | www.oxu.az | 6

Как сообщалось, премьера фильма «Kəklikotu», снятого студией «Cinemazadeh» с участием многих известных актеров, состоится 21 декабря в сети кинотеатров «CinemaPlus».

Как передает Oxu.Az, главный продюсер фильма Джафар Ахундзаде, режиссеры-постановщики Джафар Ахундзаде и Вугар Исламзаде, авторы сценария – Вугар Гусейнов и Талыб Ахмедов, оператор-постановщик – Рашад Гараев, композитор Рустам Зейналов, музыкальный директор – Айнур Ахундзаде, исполнительные продюсеры Турал Асадов и Хатаи Али.

В фильме снялись Мушвиг Шахвердиев, Нигяр Джамал, Ислам Мехралиев, Алихан Раджабов, Агиль М Гулиев, Меджид Гусейнов, Ферда Амин, Эльджан Расулов, Кямран Агабалаев, Джейхун Зейналов (Jin), Кянан ММ, Октай Алиев, Ровшан Мамедли, Нофел Шахлароглу, Самир Гуламов, Вюсал Гаджигадир, Оксана Расулова, Кямран Гасанли, АБД Малик, Диляра Кязимова, Шахрияр Абилов, Самира Эфендиева, народный артист Фаик Агаев и другие знаменитости.

По сюжету фильма, дядя и племянник едут в столицу для продажи фруктов, овощей и продают одному человеку мешок чабреца (kəklikotu). Оказывается, в мешке не чабрец, а кое-что другое. Избавиться от преследований владельца миллионного товара - работа не из легких. Комедия полна юмора, приключений и неожиданных поворотов.

Отметим, что информационную поддержку фильму «Kəklikotu» оказывает сайт Oxu.Az.

Айтен Садыгзаде, Э.Ш.

