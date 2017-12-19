Глава ФСБ России рассказал о предотвращении атак на посольства стран СНГ

2017-12-19 12:16 | www.trend.az | 7

Спецслужбы стран СНГ предотвратили нападения террористов на зарубежные дипломатические представительства государств Содружества, сообщил во вторник директор ФСБ РФ Александр Бортников, передает РИА Новости.

"Предотвращен ряд террористических актов в России и странах Центральной Азии, нейтрализованы угрозы нападений боевиков на дипломатические представительства наших государств за рубежом", — сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ.