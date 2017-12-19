Коммерческие банки Узбекистана снизили стоимость услуг

2017-12-19 12:21 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Коммерческие банки Узбекистана договорились о снижении стоимости оказываемых услуг. Тарифная политика пересмотрена совместно с Ассоциацией банков, говорится во вторник в сообщении Центробанка республики.

Так, из 187 видов банковских услуг 63 должны предоставляться на безвозмездной основе, еще на 86 услуг тарифы снижены от 15 до 95 процентов.

Кроме того, стоимость 7 видов банковских услуг, установленных ранее в иностранной валюте, переводится на национальную валюту.

Также между банками достигнута договоренность о недопущении необоснованного завышения стоимости услуг.

Данное решение принято в рамках постановления президента Шавката Мирзиёева «О мерах по дальнейшему развитию и поддержанию банковской системы Республики» от 12 сентября 2017 года. Документом предусмотрена оптимизация тарифной политики в целях повышения привлекательности банковских услуг.