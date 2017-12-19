Лавров открыл мемориальную доску в память об убитом в Турции после Карлове

2017-12-19 12:27 | www.trend.az | 6

Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в Москве в церемонии открытия мемориальной доски убитому год назад в Турции послу РФ Андрею Карлову, передает РИА Новости.

Министр поприветствовал вдову российского посла, его сына.

"Посол Карлов был товарищем, был близким другом, был одним из лучших наших дипломатов. Незадолго до смерти мы были в Турции — Андрей принимал президента РФ и получил очень высокую оценку за свой беззаветный труд, высочайший профессионализм, умение поставить служение Родине выше всего остального", — сказал Лавров, выступая перед собравшимися.

При этом, по его словам, российский посол всегда оставался отзывчивым и добрым человеком. "Не случайно он был наставником для многих и многих дипломатов, которые тепло вспоминают о нем каждый день. Он дал им путевку в жизнь", — подчеркнул министр.

"Фронты, на которых он трудился — и Корея, где он внес существенный вклад в развитие отношений по правильному вектору (к сожалению этот вектор сейчас немножко сбился в последнее время), и консульский департамент, в котором он существенно повысил эффективность работы, и в последние годы в Турции не мало сделал, внес существенный вклад для развития наших отношений с этим важнейшим российским соседом", — подчеркнул Лавров.

"Погиб Андрей, выполняя свой служебный долг и никогда его не забудем", — заявил Лавров.