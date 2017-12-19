Швейцарская компания Endress+Hauser в Бакинской Высшей Школе Нефти

2017-12-19 12:40 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с представителями швейцарской компании Endress+Hauser Instruments International AG и ее официального партнера в Азербайджане – компании Sigma Technical Services Company, сообщает во вторник БВШН.

На встрече присутствовали руководство вуза, региональный менеджер по сервису Центрально-Азиатского центра поддержки компании Endress+Hauser Instruments International AG в Казахстане Герт-Жан Верхаген, руководитель отдела разработки продукции компании в Германии Йорн Ланж, глава Центрально-Азиатского центра поддержки в Казахстане Андрей Тюнкин и (Project Developmnet Manager) менеджер по развитию проектов компании Sigma Technical Services в Азербайджане Самир Элязов

Тепло приветствовав гостей БВШН, ректор Эльмар Гасымов ознакомил их с деятельностью, статистическими показателями и достижениями вуза, а также проинформировал их о новом кампусе Высшей школы и учебных лабораториях, созданных здесь ведущими компаниями отрасли.

Затем гости выступили с презентациями об Endress+Hauser и Sigma Technical Services Company. Они рассказали о работе компаний по предоставлению услуг в регионе и участии в этой работе местного персонала. Участники встречи обсудили направления и перспективы будущего сотрудничества, в том числе возможности организации компаниями учебных курсов и производственной практики для студентов БВШН.