Неизвестная Грузия или как грузины превратили свою страну в туристический рай – ФОТО

2017-12-19 13:37 | www.oxu.az | 6

Признаться, меня удивило предложение Администрации туризма Грузии о медиа-туре. Мне предстояло совершить туристический тур в страну, гражданином которой я являюсь. Но, обо всем по порядку.

Таким образом, Oxu.Az представляет читателям первую статью с медиа-тура, посвященного зимнему туризму в Грузии.

Тбилиси встретил нас снежной погодой. Но проявленное к нам теплое отношение согрело нас.

Тур, проведенный нашим гидом Марикой Богверадзе, запомнился приятными впечатлениями.

Сначала мы отправились в село Содорети возле Тбилиси. 79 % жителей этого села составляют азербайджанцы, а 21% - грузины. А семья Жвания – это просто отдельный и интересный разговор.

Глава семьи - Ираклий Жвания – скульптор. По его собственным словам, он выбрал эту профессию ради диплома. На самом же деле он брал уроки у известного скульптора Зураба Церетели. Впоследствии Ираклий настолько хорошо освоил эту профессию, что сейчас считается одним из лучших скульпторов. Скульптуры автора, ставшего популярным благодаря созданному им фонтану «Маленький принц» в центре Тбилиси, украшают европейские города.

Чтобы отдохнуть от городской суеты, Ираклий купил дом в Содорети, а потом решил открыть тут ресторан.

Свою идею с рестораном скульптор реализовал на первом этаже, а изобретенное им вино привлекает сюда многочисленных покупателей.

Дед Ираклия был одним из любимчиков Сталина.

Подарок вождя деду - первый привезенный в СССР ананас - хранится в специальных условиях и является украшением ресторана.

Украшением ресторана, а также хозяйкой дома является Эсма Кунчулия. Журналистка по специальности, в свое время она была политическим корреспондентом Первого телеканала Грузии.

Сейчас она променяла журналистику на кухню. Навыки, полученные во время работы ведущей кулинарной передачи на телевидении, она применяет на кухне своего ресторана. Фирменное блюдо Кунчулия – курица, обжаренная в вине саперави. Эсма Кунчулия впервые в Грузии создала кулинарный музей.

Попрощавшись с Содорети, мы отправились в «Пещерный город» Уплисцихе…

Уплисцихе расположен в Горийском районе. Город предположительно был основан в конце II века – начале I века до нашей эры. Город был заброшен в XIX веке, но раньше здесь проживала далеко не одна народность. Из 700 пещер уцелели только 150.

С 1950 года на территории действует туристический центр. Землетрясение в 2000 году нанесло серьезный ущерб историческим памятникам.

Туристов привлекают древние пещеры и памятники. Если вы посетите Грузию, настоятельно рекомендуем вам посетить «Пещерный город».

В Уплисцихе также созданы условия для кемпинга.

Сейчас это место имеет статус музея. Вход стоит 2 маната на одного человека. Для групп стоимость составляет 1,5 маната на человека. Услуги гида обойдутся в 10 манатов.

На этом мы завершаем первую статью о визите в Грузию. Во второй статье мы расскажем о зимнем туризме в Боржоми, Бакуриани и Гудаури.

Амиль Гаджиев, Э.Ш.

