На Филиппинах число жертв шторма превысило 40 человек

2017-12-19 12:50 | www.trend.az | 6

Число погибших в результате вызвавшего наводнения и оползни шторма на Филиппинах увеличилось до 41 человека, еще 45 числятся пропавшими без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Philippines.

Ранее сообщалось о 31 погибшем.

Как заявила представитель Национального совета по управлению в чрезвычайных ситуациях (NDRRMC) Мина Марасиган, более 12 тысяч семей находятся сейчас в центрах эвакуации. По предварительным оценкам, ущерб от непогоды составит 543 миллионов филиппинских песо (около 10 миллионов долларов США).