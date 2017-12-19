İslamabad -Tahran- İstanbul demiryolu hattı hayata geçiriliyor

2017-12-19 13:44 | www.trend.az | 1

ECO Bölgesel Planlama Konseyi’nin 28’inci toplantısı İran demiryolu heyetinin katılımıyla Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirildi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Bölgesel Planlama Konseyi’nin 28’inci toplantısı İran demiryolu heyetinin katılımıyla Pakistan’ın başkenti İslamabad’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

ECO Bölgesel Planlama Konseyi’indeki Ulaşım Komitesi tarafından yapılan toplantıda bölgedeki en önemli demiryolu projeleri ele alındı.

Bu toplantıda konuşan Pakistan temsilcisi, "İslamabad -Tahran- İstanbul Demiryolu Koridoru"na işaret ederek, "Bu projenin bir kısmı Çin CPC (Çin Ekonomik Koridoru) programı kapsamında yenilenmekte ve üç ila beş yıl içinde sona ermesi bekleniyor” açıklamasını yaptı.