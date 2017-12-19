SOCAR приобрела 2 компании в Австрии

2017-12-19 13:08 | www.apa.az | 6

SOCAR Energy Holding (дочерняя структура SOCAR Energy Switzerland) стала владельцем сети АЗС в Австрии.

Как сообщили АПА-Экономикс в SOCAR, SOCAR Energy Holding, войдя на рынок розничной торговли Австрии, приобрела АЗС компании A1 и компанию Pronto Oil, действующую в сфере торговли смазочными маслами.

SOCAR Energy Holding вкладывает часть доходов, полученных за последние 5 лет в результате деятельности в Швейцарии в инвестиционные проекты для расширения инвестиций в сектор downstream. Основная цель в покупке этих двух австрийских компаний заключается в диверсификации источников доходов и в использовании новых потенциальных рынков для увеличения объемов поступлений в экономику Азербайджана. Австрия, находясь по соседству со Швейцарией, является стратегическим рынком для SOCAR. Сеть компании A1 известна во многих провинциях Австрии как АЗС высококачественного бренда. A1 владеет 82 АЗС по всей стране. Число сотрудников компании составляет 150 человек.

Компания Pronto Oil Mineralölhandels GmbH, осуществляющая деятельность в сфере торговли, расположена в городе Грац. Для управления этими двумя компаниями SOCAR учредила новую компанию – ООО SOCAR Energy Austria. Сотрудники компаний A1 и Pronto Oil останутся на своих рабочих местах и продолжат свою деятельность уже в составе SOCAR Energy Austria. Кроме того, с учетом высокой узнаваемости бренда A1, SOCAR планирует продолжить эксплуатацию приобретенных у компании автозаправочных станций под этим же брендом.