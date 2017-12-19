Президент Азербайджана принял губернатора Астраханской области России

2017-12-19 14:02 | www.apa.az | 6

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором Астраханской области Российской Федерации Александром Жилкиным.

Как сообщает АПА, на встрече было отмечено, что двусторонние отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией успешно развиваются во всех сферах. Было подчеркнуто, что сотрудничество с разными регионами Российской Федерации, в частности Астраханской областью вносит вклад в укрепление наших связей.

Отметив, что в Астрахани строится Азербайджанский бизнес-центр, губернатор А. Жилкин сказал, что этот бизнес-центр будет способствовать созданию логистического узла в области. А. Жилкин поблагодарил президента Азербайджана, Фонд Гейдара Алиева, I вице-президента Азербайджана, президента Фонда Мехрибан Алиеву, вице-президента Фонда Лейлу Алиеву за поддержку, оказанную проводимым в Астрахани работам.

Подчеркнув роль Астраханской области в расширении партнерских отношений, в частности торговых, экономических и региональных связей между Азербайджаном и Россией, президент Ильхам Алиев поблагодарил за это Александра Жилкина.