Турция не изменит политику в отношении Палестины - пресс-секретарь президента

2017-12-19 13:04 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Турция не изменит свою политику в отношении Палестины, сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщают во вторник турецкие СМИ.

Турция еще раз призывает США изменить свое решение по поводу признания Иерусалима столицей Израиля, сказал он.

Отметим, что США в понедельник заблокировали принятие Советом Безопасности ООН резолюции, которая не признает изменение статуса Иерусалима и призывает отменить данное решение. Документ получил 14 голосов в поддержку. США как постоянный член СБ воспользовались правом вето.

Напомним, что 13 декабря в Стамбуле состоялся саммит Организации Исламского сотрудничества (ОИС) по вопросу Иерусалима, в котором приняли участие главы государств стран-членов организации. Согласно резолюции, принятой по итогам саммита, Восточный Иерусалим объявлен столицей Палестины.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.