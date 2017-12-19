В СК России уточнили число жертв крушения «Ан-2» в Нарьян-Маре

2017-12-19 14:18 | www.apa.az | 6

Четыре человека, по предварительным данным, погибли при жесткой посадке самолета в Ненецком автономном округа (НАО).

Как передает АПА со ссылкой на «РИА Новости», об этом сообщает СУСК РФ по Архангельской области и НАО.

Отмечается, что самолет «Ан-2», выполнявший рейс по маршруту город Нарьян-Мар — поселок Харута, совершил жесткую посадку в аэропорту Нарьян-Мара около 10.30. На борту находились два члена экипажа и 11 пассажиров.

«По предварительной информации, телесные повреждения различной степени тяжести получили 13 лиц, находившихся на борту самолета, в том числе четыре человека погибли. Сведения о количестве погибших и пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.