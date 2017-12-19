Гурбан Етирмишли: «В южной части Куринской низменности зарегистрирована сейсмическая активность»

2017-12-19 14:24 | www.apa.az | 5

Как сообщили АПА в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА, об этом сегодня на совместном заседании Отделения по вопросам Земли Национальной академии наук Азербайджана и Научно-технического совета центра, посвященном результатам научных и научно-производственных работ в 2017 году, сказал генеральный директор РЦСС Гурбан Етирмишли.

15 ноября в 23:48:02 на территории Агдама было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,7. В эпицентре сила землетрясения составила 6 баллов, в близлежащих районах – 5-3 баллов. После произошедших 15 ноября землетрясений процесс афтершока был достаточно активизирован, в течение первых суток после главного толчка было зарегистрировано 89 афтершоков.

5 мая текущего года в 03:24 в Саатлы произошло землетрясение магнитудой 5,4. Землетрясение в эпицентре ощущалось силой в 5 баллов, в близлежащих населенных пунктах - 4-3 балла.

Эпицентр землетрясения был расположен на глубине 48 километров. Землетрясение в Саатлы в ширину проходил вдоль Савалан-Абшеронского и Пальмир-Абшеронского разломов, по длине же в зоне движения разломов Куринской низменности.

Отметим, что в 2016 году в южной части Куринской низменности была отмечена высокая сейсмическая активность. Указанные события подтверждает высокую сейсмическую активность южной части Куринской низменности. Было установлено, что землетрясения произошли в результате столкновения и сжатия Малого Кавказа и Куринской низменности.

Г.Етирмишли также добавил, что сейсмическая активность в северо-западных районах в 2017 году была отмечена на менее низком уровне по сравнению с 2016 году.