В Кремле заявили об имперском характере стратегии нацбезопасности США

2017-12-19 14:20 | www.oxu.az | 4

В Кремле заявили об "имперском характере" новой стратегии национальной безопасности США.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после беглого прочтения документа, особенно тех частей, в которых упоминается Россия, становится очевидным нежелание Вашинтона отказываться от однополярного мира.

"Причем настойчивое нежелание, неприятие многополярного мира", - сказал Песков журналистам.

В то же время он подчеркнул, что в стратегии усматриваются "скромные позитивные моменты" — готовность сотрудничать с Россией там, где это в интересах американцев. Это, указал пресс-секретарь, соотносится с российским подходом.

"Москва также ищет сотрудничества с США там, где это выгодно нам, и настолько, насколько готовы идти наши американские коллеги", - отметил он.

В этой связи Песков напомнил о помощи Соединенных Штатов в предотвращении терактов в Санкт-Петербурге. Он назвал это "идеальным примером" сотрудничества. Речь идет об обмене информацией по линии спецслужб, "который реально помог спасти много жизней", заключил пресс-секретарь российского лидера.

Тем не менее в Кремле не могут согласиться с позицией Вашингтона об угрозе со стороны Москвы.

Песков добавил, что стратегия национальной безопасности — объемный документ, в котором есть "достаточно впечатляющие" формулировки. Его нужно внимательно изучить и осмыслить, соответствующие ведомства займутся этим.

Накануне американская администрация представила стратегию нацбезопасности. Согласно тексту, основными угрозами Вашингтон считает амбиции России и Китая, действия "стран-изгоев" — Ирана и КНДР, а также международный терроризм. Дональд Трамп заявил, что Москва и Пекин "стремятся бросить вызов американскому влиянию, ценностям и богатству", но США "попробуют выстроить великое партнерство" с этими и другими странами.

Э.А.

