Массовая акция протеста в Армении

2017-12-19 14:28 | www.oxu.az | 4

Жители Вардениса и близлежащих общин, работающие на руднике Сотка, перекрыли дорогу Варденис - Ереван. Они требуют, чтобы их не увольняли с работы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Новости Армении, об этом заявил староста села Сотк Колик Шахсуварян.

Издание отмечает, что жители Вардениса и близлежащих общин работают на золотом руднике компании «ГеоПроМайнинг Голд».

«В этом регионе больше негде работать, а сейчас, насколько мне известно, людей хотят уволить. Потому они и пошли на этот шаг. А что им делать? Другой работы просто нет», - заявил Шахсуварян, добавив, что сейчас ведутся переговоры между директором и сотрудниками рудника.

Э.А.

