Завтра в Баку будет ветрено, местами туман

2017-12-19 13:10 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без садков, сообщили Trend во вторник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Ночью и утром в отдельных местах слабый туман, временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится южным ветром.

На Абшеронском полуострове ночью 7-9, днем 9-13, в Баку ночью 7-9, днем 10-12 тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем 55-60 процентов.