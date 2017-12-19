Сергей Нарышкин: «США и союзники взяли курс на демонтаж систем национального руководства в странах СНГ»

2017-12-19 14:40 | www.apa.az | 7

«Соединенные Штаты и «их послушные союзники» после провала "демократизации" Украины взяли курс на демонтаж действующих национальных систем руководства в странах СНГ».

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

Он сказал, что политические конкуренты стран СНГ всеми силами препятствуют развитию сотрудничества между странами содружества: «Мы сегодня являемся свидетелями возвращения к наиболее одиозным формам межблокового противостояния. Наши политические конкуренты всеми силами препятствуют расширению деловых и торговых связей между странами СНГ, переходу на национальные валюты во взаиморасчетах и развитию транзитных возможностей».