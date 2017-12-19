В новой Москве при пожаре в частном пансионате пострадали 16 человек

2017-12-19 13:22 | www.trend.az | 6

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 16 пострадавших при пожаре в частном пансионате в Новой Москве, всем оказывается медпомощь, будет проведена проверка, сообщает РИА Новости.

"В частном пансионате для престарелых в Новой Москве произошел пожар. По предварительным данным, пострадали 16 человек. Всем оказывается медицинская помощь. Надеюсь, обойдется без жертв. По факту будет проведена служебная проверка", — написал Собянин в Twitter.

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