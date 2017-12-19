Фермеры Узбекистана совершенствуют методы выращивания черешни

2017-12-19 13:32 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Узбекистан входит в число 40 стран мира, где выращивается черешня в крупных товарных объемах. Согласно данным Корпоративной статистической базы данных продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAOSTAT), на сегодняшний день по выращиванию черешни Узбекистан входит в число десяти мировых лидеров. Из производимых в Узбекистане 100 тысяч тонн черешни в год, как минимум 30 процентов экспортируется за рубеж, в том числе в страны СНГ, сообщает пресс-служба Программы Развития ООН в Узбекистане.

Недавно, ПРООН при поддержке министерства внешней торговли Узбекистана организовало практические семинары-тренинги в Наманганской, Ферганской и Андижанской областях по теме «Современные методы выращивания черешни» для улучшения возможностей сельскохозяйственных предприятий по выращиванию черешни и её экспорта, облегчения условий выхода на внешние рынки, а также внедрения передовых методов при управлении сельским хозяйством.

Около 70 представителей фермерских хозяйств, агрофирм и заинтересованных в производстве черешни садоводов, получили актуальные советы и практические навыки у тренера Шухрата Абророва.