Ирина Эльдарова рассказала о романе с Азербайджаном и о том, что важнее нефти (ФОТО)

2017-12-19 13:53 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Известная российско-азербайджанская художница рассказала журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством Дмитрия Савельева о том, с чего начался ее роман с Азербайджаном и о том, что важнее нефти.

- Вы родились и получили художественное образование в России, но в каждом Вашем интервью - слова горячей любви к Азербайджану. Как начался Ваш роман с этой страной? Почему Вы решили связать свою жизнь с ней?

- В Питере я вышла замуж за своего сокурсника по Академии художеств Муслима Эльдарова (сын прославленного азербайджанского скульптора Омара Эльдарова). Когда родились наши дети, я заканчивала образование в Москве, в Суриковском институте, у легенды книжной графики Бориса Александровича Дегтярева. А муж завершал свое образование в творческой мастерской Михаила Константиновича Аникушина. А потом мы приехали в Баку и с тех пор я живу здесь. С этого и начался мой роман с Азербайджаном. Но не со страной – тогда мы все жили в одной стране. Я просто я вышла замуж за того, кого любила… Я была в своей стране, я просто переместилась чуть южнее. А с тех пор как не стало нашей общей страны, у меня просто стало две родины. Был такой период, когда мой муж делал журнал Casрian – фантастическое такое издание по пяти прикаспийским государствам: России, Азербайджану, Казахстану, Туркменистану… Вот по Ирану только не было выпуска… Но с тех пор я так же очень люблю и Казахстан. Так как наш журнал издавался в Англии, то так же для меня очень родным городом стал Лондон. Потому что моя родина там, где моя мастерская, мои дети, мой муж, мои краски…

- Но основным источником Вашего вдохновения является все же Азербайджан… А оказывает ли свое влияние российское происхождение?

- Я думаю, что очень даже оказывает. Каждый художник, если доходит до такого счастливого момента, когда он делает свою собственную тему, реализует, таким образом, влияние своей внутренней натуры, всего, из чего она сложилась в силу воспитания, генов, жизненных обстоятельств. К тому же в Азербайджане, когда мы едем в какие-то поездки, меня представляют москвичкой (смеётся). И не так важно, на каком языке ты говоришь, как то, что ты чувствуешь. У меня универсальный язык – язык искусства. А Азербайджан меня очень привлекает. Во-первых, это невероятно красивая страна. Во-вторых – темы, здесь они сами ложатся в душу. Но я бы писала картины в любой точке земного шара, потому что мой активный творческий язык сложился после 2003 года, когда моего мужа не стало и, чтобы не утонуть, я стала писать. Творчество спасло меня. Эти картины дают мне внутреннюю опору. Я не люблю какие-то внешние проявления чувств, а творчество позволяет мне сказать то, что я хочу.

– Вы назвали язык искусства универсальным, что Вы имели в виду?