Группа ВТБ запустила сервис международных переводов с карты на карту ®

2017-12-19 14:52 | www.apa.az | 7

Группа ВТБ реализовала проект, в рамках которого клиентам любого российского банка стали доступны мгновенные денежные переводы на карты дочерних банков ВТБ в СНГ и Грузии. Проект реализован при поддержке процессинговой компании «МультиКарта».

Таким образом, владельцы пластиковых карт банка ВТБ (Азербайджан) отныне смогут получить, отправленные им деньги на карту и не будут тратить время на посещение банков. Для проведения операции клиентам достаточно на сайте банка указать в специальном поле сумму перевода и ввести реквизиты карт отправителя и получателя. Перевод и зачисление средств производится в валюте счета карты. Таким образом, у получателя денег нет необходимости проводить конвертацию.

Минимальная сумма операции составляет 100 рублей, максимальная – 100 тыс. рублей в сутки. При совершении перевода взимается комиссия в соответствии с тарифами группы ВТБ. Обращаем внимание на то, что карты отправителя и получателя должны быть выпущены на базе платежных систем Visa или MasterCard. Новая услуга доступна по ссылке: https://perevod.vtb24.ru.

«Новая услуга позволит быстро и удобно проводить финансовые операции, так как скорость поступления денег составляет всего несколько минут. Также переводить деньги возможно в любое время и любом месте, где есть доступ к интернету. При этом клиенту достаточно знать минимум информации о получателе перевода», - прокомментировал новую услугу и.о. директора Операционного департамента банка ВТБ (Азербайджан) Анар Рагимов.

Кирилл Свириденко, генеральный директор процессинговой компании «МультиКарта», добавил: «Новый сервис способствует повышению финансового комфорта клиентов как российских банков, так и банков группы ВТБ в СНГ и Грузии: отправителю денег теперь не нужно искать систему денежных переводов и тратить время на поход в банк, а у получателя средств нет необходимости идти в отделение банка за денежными средствами, он получает их на свою карту».