Министр связи рассказал о безопасности пользователей соцсетей в Азербайджане

2017-12-19 14:50 | www.oxu.az | 7

"Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана является ответственной структурой за IT-безопасность пользователей в стране".

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, об этом сказал во вторник в ходе очередного собрания членов Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham) министр Рамин Гулузаде, отвечая на вопрос касательно планов ведомства по обеспечению безопасности персональных данных на уровне мировых вендоров (LinkedIn, Facebook, WhatsApp и т.д.).

"В будущем мы намерены проводить работы в этом направлении", - сказал Гулузаде.

По словам министра, в перспективе в Азербайджане помимо действующего в стране DATA-центра, предусматривается строительство ещё более крупного DATA-центра, инфраструктура которого позволит охватить данные по всем госведомствам страны.

Э.А.

