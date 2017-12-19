Липецкий ревнивец устроил фотосессию избитой до смерти жены

2017-12-19 15:00 | www.oxu.az | 7

В Росии жителя города Лебедянь Липецкой области задержали по подозрению в избиении до смерти своей гражданской супруги.

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

По данным следствия, в ночь на 10 декабря во время ссоры, возникшей из-за ревности, мужчина избил сожительницу. Ее крики услышала соседка, которая позвонила отцу женщины. Тот пришел в квартиру и отвез дочь в больницу, где она умерла, по предварительным данным, от черепно-мозговой и других травм.

Подозреваемого задержали, он частично признал вину. По данным «Пятого канала», избивая женщину, он сделал несколько фото и разослал их знакомым семьи. У погибшей осталась пятилетняя дочь от первого брака.

Э.А.

