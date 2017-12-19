В России потерпел крушение пассажирский самолет, есть погибшие и раненые

2017-12-19 13:56 | www.trend.az | 8

13:53 (GMT+4) Число жертв крушения во вторник самолета в аэропорту Нарьян-Мара Ненецкого автономного округа увеличилось до четырех, сообщили в следственном управлении по Архангельской области и НАО Следственного комитета РФ, передает ТАСС.

"По предварительной информации, телесные повреждения различной степени тяжести получили 13 лиц, находившихся на борту самолета, в том числе 4 человека погибли", - говорится в сообщении.

13:31 (GMT+4) Пассажирский самолет Ан-2 разбился во вторник при взлете в Ненецком автономном округе (НАО). В результате ЧП два человека погибли, 11 госпитализированы, сообщил ТАСС врио главы региона Александр Цыбульский.

"На борту [самолета] находились 13 человек, 11 человек - пассажиры, двое - члены экипажа. Два человека погибли, остальные в больнице. Трагедия произошла на взлете", - сказал он.

Как сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах, возгорания не произошло, однако фюзеляж самолета разрушен. Он уточнил, что аэропорт работает в штатном режиме.

По данным регионального главка МЧС, среди пострадавших есть дети.