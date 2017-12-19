Министр связи рассказал о безопасности пользователей соцсетей в Азербайджане

2017-12-19 13:57 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана является отвественной структурой за IT-безопасность пользователей в стране, сказал во вторник в ходе очередного собрания членов Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham) министр Рамин Гулузаде, отвечая на вопрос касательно планов ведомства по обеспечению безопасности персональных данных на уровне мировых вендоров (LinkedIn, Facebook, WhatsApp и т.д.).

"В будущем мы намерены проводить работы в этом направлении",- сказал Гулузаде.

По словам министра, в перспективе в Азербайджане помимо действующего в стране DATA-центра, предусматривается строительство ещё более крупного DATA-центра, инфраструктура которого позволит охватить данные по всем госведомствам страны.